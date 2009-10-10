Yağmur geliyor, sıcaklık 10 derece azalıyor

Hafta ortasında Balkanlar’dan gelecek yeni bir yağışlı hava dalgası, batı bölgelerinde kuvvetli yağmura neden olacak. Sıcaklık, Marmara ve Ege’de 8-10 derece azalacak.



Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava, batıda kuvvetli sağanak yağmura neden olacak.



Salı ve Çarşamba günü Marmara ve Ege’de kuvvetli lodos fırtınası olacak.



Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar bekleniyor. Çanakkale Boğazı’ndaki vapur seferleri ile Bursa, İstanbul ve Yalova arasında deniz ulaşımı olumsuz yönde etkilenebilir.



Salı günü Ege kıyıyları ve Çanakkale’de lodos ile başlayacak yağışlar, Çarşamba günü Marmara’da rüzgarın karayele dönmesiyle kuvvetini artıracak.



Perşembe günü hava, 10 derece soğuyor



Perşembe günü sıcaklık Marmara’da 10 derece, Ege’de ise yaklaşık 8 derece azalacak. Sağanak ise yağmur devam edecek.



İstanbul’da Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri sağanak yağışlı geçecek.



İzmir’de ise Salı ve Cuma günleri boyunca yağmur etkili olacak.



Bu iki günde batıda etkili olacak yağışların, doğu kesimleri etkilememesi ve sıcaklığın yeni haftada doğuda daha da yükselmesi bekleniyor.