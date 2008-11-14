Yağmur geliyor hava soğuyor!

Hava sıcaklığı, yurdun guney ve iç kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacak. Karadeniz kıyılarında bu gece yağış bekleniyor.



Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığı, yurdun guney ve iç kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgâr, genel olarak batı ve kuzeybatı, yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneybatı, zamanla kuzey kesimlerde güney ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

