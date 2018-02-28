Yağmur Ezine'yi vurdu

Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ezine ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle, Koçeli köyünde sel baskını yaşandı. Dört ev sular altında kalırken, kayaların düşmesi sonucu da 6 koyun öldü.

Ezine ilçesinde gece boyu aralıklarla süren yağış, sabah saatlerinde yerini kuvvetli sağanağa bıraktı. Sağanak nedeniyle Koçeli köyünde meydana gelen selde, su basan 4 ev zarar gördü. Sel nedeniyle kilit parke döşeli yollar bozuldu. Dağdan yuvarlanan kayaların altında kalan Ercan Çetin\'e ait 6 adet koyun öldü.

Jandarma ekipleri, köye giderek bölgede incelemelerde bulundu. Köy muhtarı Sezai Çabuk, sel nedeniyle hasarın büyük olduğunu belirtti.



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