Yağmur Ezine'yi vurdu

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Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle, Koçeli köyünde sel baskını yaşandı

28 Şubat 2018 16:54

Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ezine ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle, Koçeli köyünde sel baskını yaşandı. Dört ev sular altında kalırken, kayaların düşmesi sonucu da 6 koyun öldü.
Ezine ilçesinde gece boyu aralıklarla süren yağış, sabah saatlerinde yerini kuvvetli sağanağa bıraktı. Sağanak nedeniyle Koçeli köyünde meydana gelen selde, su basan 4 ev zarar gördü. Sel nedeniyle kilit parke döşeli yollar bozuldu. Dağdan yuvarlanan kayaların altında kalan Ercan Çetin\'e ait 6 adet koyun öldü.
Jandarma ekipleri, köye giderek bölgede incelemelerde bulundu. Köy muhtarı Sezai Çabuk, sel nedeniyle hasarın büyük olduğunu belirtti.

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