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Yaşam

Yağmur duvarı çökertti

Sağanak yağmur, Beşiktaş'taki bir apartmanın otopark duvarını çökertti.

28 Aralık 2010 02:00

T24- Sağanak yağmur, Beşiktaş'taki bir apartmanın otopark duvarını çökertti.Apartmanlar arasında sıkışıp kalan iki otomobili ise itfaiye ekipleri kurtardı.



 

Beşiktaş Mecidiye Mahallesi Çopur Ahmet Sokak’ta bulunan apartmanın otopark duvarı, şiddetli yağan yağmur nedeniyle dün gece çöktü. Panikle sokağa çıkan vatandaşlar, itfaiye ve polisten yardım istedi.

Çöken duvar bitişikte bulunan apartmanın penrecesine dayandı. İki apartman arasında sıkışan otomobiller ise itfaiyenin halat yardımı ile kurtarıldı.

Zabıta ekipleri de toprak kayması ihtimali nedeniyle çöken duvarın etrafına bant çekerek çevre güvenliği aldı.  

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