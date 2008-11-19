T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yağmur Bodrum'u felç etti

Bodrum'da metrekareye 11 kilo yağış düştü, esnaflar dükkanlarını açamadı, bazı yatlar batma tehlikesi geçirdi

19 Kasım 2008 02:00

MUĞLA’nın Bodrum İlçesi'nde, dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Metrekareye ortalama 11 kilogram yağışın düştüğü Bodrum’da, sabah saatlerinde birçok ilköğretim okulu öğrencisi okula gitmekte güçlük çekti. Aralıklarla devam eden sağanak yağış nedeniyle esnaf öğle saatlerine kadar dükkanlarını açamadı. Lodosta Bodrum sahillerinde karaya oturan Flying Carpet ve Tumlaren isimli yatlar iş makineleri ve gulet yatların yardımıyla kurtarıldı. Turistler kurtarma çalışmalarını ilgiyle izledi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24