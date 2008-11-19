Yağmur Bodrum'u felç etti

MUĞLA’nın Bodrum İlçesi'nde, dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.



Metrekareye ortalama 11 kilogram yağışın düştüğü Bodrum’da, sabah saatlerinde birçok ilköğretim okulu öğrencisi okula gitmekte güçlük çekti. Aralıklarla devam eden sağanak yağış nedeniyle esnaf öğle saatlerine kadar dükkanlarını açamadı. Lodosta Bodrum sahillerinde karaya oturan Flying Carpet ve Tumlaren isimli yatlar iş makineleri ve gulet yatların yardımıyla kurtarıldı. Turistler kurtarma çalışmalarını ilgiyle izledi.





