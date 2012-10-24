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Dünya

Yağmur bakanı koltuğundan etti!

Dün akşam oynanan Galatasaray- Cluj maçında da yoğun yağış mücadeleyi zorlu hale getirmişti. Bu olay akıllarda, 'TT Arena'nın çatısı neden kapatılmadı?' sorusuna neden oldu

24 Ekim 2012 20:48

Polonya Spor Bakanı Joanna Mucha, 16 Ekim'de Polonya'nın Dünya Kupası elemelerinde İngiltere ile oynaması gereken maçın, şiddetli yağmurdan ötürü bir gün ertelenmesi nedeniyle Başbakan Donald Tusk'a istifasını sundu.

Mucha, aksiliklere karşı elinden bir şey gelmediğini ifade ederek, yine de ertelemeden ötürü kendisini “siyasi olarak sorumlu” hissettiğini belirtti.

Mucha, taraftarlarca, Polonya'nın 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası için inşa edilen 56 bin kişilik Ulusal Stadyumu'nun açılır kapanır çatısını kapatmadığı için eleştirilmişti. Yetkililer ise çatının, şiddetli yağmur sırasında kapatılmasının tehlikeli olabileceğinden endişelendikleri için çatının kapatılmadığı bilgisini vermişti.

Olaydan sonra soruşturma emri veren Başbakan Tusk'un, bakanın istifasını kabul etmesi bekleniyor.

 

TT Arena'nın çatısı neden kapatılmadı?

 

Bugün Türkiye'de en çok konuşulan konulardan bir tanesi yapan yağmur sonrasında Türk Telekom Arena'nın zemininin aldığı hal.

Galatasaray ile Cluj takımları arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçından saatler öncesinde başlayan yağmur mücadeleyi çok zorlu bir hale getirdi. Yaşanan bu zorluklar akıllara "O stadın üstü neden kapatılmadı?" sorusunu getirdi.

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