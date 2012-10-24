TT Arena'nın zemini neden bozuldu?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Romanya'nın Cluj takımıyla oynadığı maçta Türk Telekom Arena'nın zeminin yağmur nedeniyle balçık tarlasına dönmesinin arkasında ağır bir ihmalin bulunduğu ortaya çıktı. Yaz aylarında Madonna konseri ve Türkçe Olimpiyatı’na ev sahipliği yapan Türk Telekom Arena’da sadece çimin değiştirildiği, bozulan drenaja ise dokunulmadığı belirlendi.

Galatasaray ile Cluj arasındaki Şampiyonlar Ligi maçından önce İstanbul’da başlayan sağanak yağmur, Türk Telekom Arena’yı kısa sürede tanınmaz hale getirdi.

Stat görevlileri yağmur suyu biriken zemini temizlemek için maçtan önce büyük çaba harcadı, ancak bu gayret işe yaramadı. Özellikle orta alan ve ceza sahaları balçık çamurla kaplanırken, top sürmek imkansız hale geldi. Görevliler devre arasında zemini paspaslarla bir kez daha temizlemeye çalıştı, fakat bu çalışma sahayı daha da bozdu.

Zeminin kısa sürede balçığa dönmesi drenajın yetersiz olduğu gerçeğini gözler önüne serdi. Aslan’ın olası galibiyetine mal olan olayın arkasında ise ağır bir ihmalin bulunduğu ortaya çıktı.

Türk Telekom Arena bilindiği gibi yaz aylarında Madonna konseri ve Türkçe Olimpiyatı’na ev sahipliği yapmıştı. Binlerce kişinin izlediği konser ve Türkçe Olimpiyatı sırasında seyircilerin sahaya da alınması hem çimi hem de çimin altındaki drenajı kullanılmaz hale getirdi. Galatasaray’ın buna karşın sadece çimi değiştirdiği, bozulan drenajı ve kumu ise yenilemediği belirlendi.



Drenaj değişseydi bunlar olmazdı



Sarı-kırmızılı kulübün bu ihmali dün gece Galatasaray’a acı bir fatura olarak geri döndü. Türk Telekom Arena’da çimle birlikte drenaj ve kumun da değişmesi halinde zeminin bu ölçüde bozulmasının mümkün olmadığı ve maçın sağlıklı bir sahada oynanabileceği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, kış aylarının yaklaşması nedeniyle drenaj sorununu çözmek için çare aradığı ve önümüzdeki günlerde kapsamlı bir çalışmanın yapılacağı kaydedildi.