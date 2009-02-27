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Kültür-Sanat

Yağmur altında resim yaptılar

Ressamlar, 27 Şubat'ın "Dünya Ressamlar Günü" olarak kutlanması için yağmur altında resim yaptı.

27 Şubat 2009 02:00

Ressamlar, 27 Şubat'ın "Dünya Ressamlar Günü" olarak kutlanması için yağmur altında resim yaptı.

Abdi İpekçi Parkı'ndaki etkinlikte konuşan "Çoban Ressam" Süleyman Şahin, 4 yıldır 27 Şubat'ı "Dünya Ressamlar Günü" olarak kutladıklarını ve bugünün sonsuza kadar yaşayacağına inandıklarını söyledi.

"Dünya Ressamlar Günü"nün "geç kalınmış ve unutulmuş bir gün" olduğunu ifade eden Şahin, bu günün dünya genelinde kutlanması için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Şahin, Türkiye'deki ressamların bu konunun öncülüğünü yaptığını da anlatarak, Ankara'daki bir sokağın isminin "27 Şubat Dünya Ressamlar Günü Sokağı" olarak değiştirilmesi için başvuruda bulunacaklarını kaydetti.

Daha sonra Şahin ve beraberindeki ressamlar tuvallerini kurarak, yağmur altında resim yapmaya başladı. Bazı ressamlar yağmurdan etkilenmemek için tuvallerinin üzerine şemsiye bağladı.

Bu arada, Abdi İpekçi Parkı'na eylem için gelen postacılardan bazıları bir süre eylemi bırakarak, ressamların çalışmasını izledi. Etkinlik çevredeki vatandaşlardan da ilgi gördü.

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