Yağmalanan tarihi eserler Irak'a iade

ABD, 2003 istilasından sonra kaçak yolla Irak'tan çıkarılan binden fazla antik eseri iade ediyor.

Bağdat hükümeti, "paha biçilmez eserlerin iadesine ilişkin Amerikan kararının sevindirici olduğunu" bildirdi.



Eski eserlerin ne zaman Irak'a teslim edileceği ise belirtilmedi. 2003'teki Amerikan istilası ve Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesi, başta Bağdat müzeleri olmak üzere çeşitli ören yerlerinin yağmalanmasının yolunu açmıştı. Irak hükümeti, Irak'tan çalınan eski eserlerin satışının önlenmesi için bütün dünyaya çağrıda bulunmuştu.

