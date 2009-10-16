Yağmacılar işe teklifine tenezzül etmedi!

İstanbul'u sel götürürken, 'yağma' peşinde koşanlar, zarar gören ilçelerde altyapı çalışmalarında ter dökmeye tenezzül etmedi. 1100 kişilik kadro için 385 kişi başvurdu.



İstanbul'da geçen ay yaşanan sel felaketinin ardından zarar gören devlet dairelerinde çalıştırmak için 'geçici işçi' arayan kaymakamlıklar hayal kırıklığına uğradı. Selin ardından sular altında kalan dükkanlardan yollara taşan malları yağmalayan vatandaşlar, Küçükçekmece ve Silivri kaymakamlıklarının iş teklifine burun kıvırdı! Yağmacılar 'Belki bize de bir şeyler düşer' diye Kocaeli'den hatta Zonguldak' tan kamyonetle gelirken, İkitelli'den evine porselen takımları 'götüren' fırsatçılar, 'işçi arıyoruz' diye ilan veren kaymakamlıklara gitmedi. Akşam gazetesinin haberine göre, bir haftalık sürede 350 işçi almayı hedefleyen Silivri Kaymakamlığı'na, 25 günde 85 işçi başvurdu. Küçükçekmece'de ise 750 kişinin alınacağı işe 300 kişi müracaat etti.



100 lira dağıtıyorum gelin desem birbirlerini ezerler



Küçükçekmece Kaymakamı Orhan Öztürk, 'Selden dolayı yüzlerce bina zarar gördü. Çok sayıda insan yağma olaylarına katıldı. Bunları görünce çok üzülmüştüm. İŞ-KUR ve kaymakamlık arasında yapılan protokolle geçici işçi almak için çalışmalara başladık. Küçükçekmece'de 750 kişi alacaktık. Ekonomik kriz nedeniyle müracaatın yoğun olacağını zannettik. Hatta kaymakamlıkta çalışan arkadaşlar erken saatlerde mesailerine başladı. Gördüğümüz manzara bizi şoke etti. 10 günde 150 kişi başvurdu. Süreyi uzatınca 300'e çıktı. '100 TL dağıtıyorum' desem binlerce kişi o parayı almak için birbirini ezer. Ben bunu kabullenemiyorum. 3+3 ay süreyle asgari ücret alacaklar' diye konuştu.



'Bedava makarna' çalışmaktan tatlı



Silivri Kaymakamı Mesut Demirkol 350 kişinin alınacağı geçici işçi alımına 85 kişinin müracaat etmesine tepki gösterdi. Demirkol, 'Silivri Kapalı Spor Salonu'nda toplantı yaptım. 30 kişi katıldı. Birkaç gün sonra 40 kişi daha geldi, 80'e tamamladık. 350 kişiye ulaşmadık. İlçede açılışı yapılan marketten bedava makarna almak için birbirini ezenler, maaşlı çalışmak istemiyor. Bu da benim zoruma gidiyor' diye konuştu.



Sabah 9 - akşam 5 hafta sonu da tatil



Küçükçekmece ve Silivri'de, selden zarar gören kamu binalarında ve altyapı bakım çalışmalarında görev alan işçilerin yarısı kadınlardan oluşuyor. Kadınlar kamu dairelerinde temizlik işi yaparken, erkekler de altyapı işlerinde çalışıyor. 3 ay olarak planlanan projenin 3 ay daha uzatılacağı öğrenildi. Altyapı ve kamu binalarında hizmet verecek işçiler devlet memurları gibi 09.00-17.00 saatleri arasında çalışacak. Haftanın 5 günü çalışıp, aylık 550 TL maaş alacak.

