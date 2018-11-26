T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Yağma' suçundan aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - MANİSA'da 'birden fazla kişiyle birlikte yağma' suçundan 25 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan, firari hükümlü Figen D

26 Kasım 2018 12:12

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - MANİSA\'da \'birden fazla kişiyle birlikte yağma\' suçundan 25 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan, firari hükümlü Figen D., polis operasyonuyla Adana\'da saklandığı evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Manisa\'da \'birden fazla kişiyle birlikte yağma\' suçundan 25 yıl 4 ay hapis cezası alan Figen D.\'nin Adana\'da olduğunu öğrendi. Firari hükümlünün Belediye Evleri Mahallesi\'nde, akrabasının evinde saklandığını belirleyen ekipler, harekete geçti. Polislerin eve yaptığı baskında Figen D. yakalandı. Hükümlü Figen D., işlemlerinin Mersin\'in Tarsus ilçesinde bulunan kadın cezaevine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAMANİSAFigenAdanaEmniyet MüdürlüğüEmniyet Müdürlüğü SuçSoruşturma Büro AmirliğiManisaFirariBelediye Evleri MahallesiPolislerinFigen DMersin TarsusFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24