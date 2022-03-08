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Yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği

Dünya tahıl ticaretinde önemli bir yere sahip Ukrayna ve Rusya, dünyadaki toplam buğday ihracatının yüzde 30'unu, arpanın yüzde 31'ini, ayçiçeğin ise yüzde 32'sini karşılıyor

08 Mart 2022 07:31

Boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimi yapanlara hibe desteği sağlanacak.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle arz sorunu yaşanan ve fiyatı artan tarımsal ürünleri kapsayan önemli bir karar alındı.

Cumhurbaşkanı kararıyla boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği verilecek.

2022 yılı için uygulanacak hibe programı kapsamında, proje toplam bedelinin yüzde 75'ine kadar hibe desteği sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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