T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Yağlı saçlar problem değil!

Saçlarınızın kırılmasından ve çabuk yağlanmasından şikâyetçiyseniz bu öneriler sizin için...

09 Mart 2009 02:00

Saçlarınızın kırılmasından ve çabuk yağlanmasından şikâyetçiyseniz bu öneriler sizin için...

Hey Girl’de yayımlanan haberde, saç yağlanmasıyla başa çıkabilmenin yolları anlatılıyor.

Saçlarınız çok karışıyorsa...

Her duştan sonra saçlarınız iç içe geçiyorsa, yapmanız gereken haftada iki kez saç diplerine ve uçlarına zeytinyağı uygulayarak masaj yapmak. Saçlarınızda yağı 30 dakika kadar bekletin ve sonra güzelce yıkayın. Bu işlemi düzenli olarak yaptığınızda, saçlarınızın kolayca açıldığını ve aynı zamanda parladığını fark edeceksiniz.

Saçlarınız kırıldıysa...

1 tatlı kaşığı badem yağını zeytinyağı ile karıştırıp saç uçlarına uygulayın. 20 dakika saçınızda beklettikten sonra saçlarınızı iyice yıkayın. Bu işlemi ayda üç kere düzenli olarak yaparsanız, kırıklarından kurtulabilirsiniz.

Saçlarınız çabuk yağlanıyorsa...

Biberiye bitkisi ve 1 tatlı kaşığı kekiği bir buçuk su bardağı kaynar suda, çay demler gibi demleyin ve bir süre dinlendirdikten sonra süzün. Daha sonra bu karışımı temiz saç diplerine iyice yedirerek sürün. Bu şekilde çabuk yağlanma sorununa elveda diyebilirsiniz.

Saçlarınız çabuk uzamıyorsa...

Saçlarınızın çabuk uzaması için, 2 su bardağı suyun içine yarım çay bardağı elma sirkesi ekleyin. Banyo yaparken bu karışımı saçlarınıza uygulayın. Düzenli olarak kullandığında saçlarınızın daha hızlı uzadığını fark edeceksiniz.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24