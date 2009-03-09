Yağlı saçlar problem değil!

Saçlarınızın kırılmasından ve çabuk yağlanmasından şikâyetçiyseniz bu öneriler sizin için...



Hey Girl’de yayımlanan haberde, saç yağlanmasıyla başa çıkabilmenin yolları anlatılıyor.



Saçlarınız çok karışıyorsa...



Her duştan sonra saçlarınız iç içe geçiyorsa, yapmanız gereken haftada iki kez saç diplerine ve uçlarına zeytinyağı uygulayarak masaj yapmak. Saçlarınızda yağı 30 dakika kadar bekletin ve sonra güzelce yıkayın. Bu işlemi düzenli olarak yaptığınızda, saçlarınızın kolayca açıldığını ve aynı zamanda parladığını fark edeceksiniz.



Saçlarınız kırıldıysa...



1 tatlı kaşığı badem yağını zeytinyağı ile karıştırıp saç uçlarına uygulayın. 20 dakika saçınızda beklettikten sonra saçlarınızı iyice yıkayın. Bu işlemi ayda üç kere düzenli olarak yaparsanız, kırıklarından kurtulabilirsiniz.



Saçlarınız çabuk yağlanıyorsa...



Biberiye bitkisi ve 1 tatlı kaşığı kekiği bir buçuk su bardağı kaynar suda, çay demler gibi demleyin ve bir süre dinlendirdikten sonra süzün. Daha sonra bu karışımı temiz saç diplerine iyice yedirerek sürün. Bu şekilde çabuk yağlanma sorununa elveda diyebilirsiniz.



Saçlarınız çabuk uzamıyorsa...



Saçlarınızın çabuk uzaması için, 2 su bardağı suyun içine yarım çay bardağı elma sirkesi ekleyin. Banyo yaparken bu karışımı saçlarınıza uygulayın. Düzenli olarak kullandığında saçlarınızın daha hızlı uzadığını fark edeceksiniz.

