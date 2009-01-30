Yağlardan 'lazer lipofiz' yöntemiyle kurtulun

Pek çok kadın için bölgesel yağlar, fazla kilolardan daha çok sorun oluşturuyor. Ancak son yılların trendi olan lazer lipoliz, bölgesel yağların yok edilmesinde en kestirme yöntem olarak tercih ediliyor.



Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Plastik - Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Karacalar, bu yöntemi şöyle anlatıyor:“Kısaca lazer lipo olarak da bilinen yöntem lazer enerjisinin yağ dokusu içerisine bir fiber aracılığıyla gönderilip parçalanması esasına dayanır. Gevşek deriyi de bir miktar toparlama özelliği nedeniyle, bu bölge için oldukça ideal bir yöntemdir. Bu özellik kolajen üretimini uyarmasına bağlanır. Bu etki ve parçalanan yağların emilmesi ile sonuçlar altı hafta sonra görünmeye başlar ve dört ay boyunca gelişme devam eder. Etkisi uzun vadede çıktığı için yaz hazırlıklarına çok geç kalmadan başlamak gerekir.”

Hızlı ve etkili sonuç



Lazer lipoliz yönteminin lokal anestezi altında yapıldığını belirten Dr. Karacalar, “İşlem sonrası morluk ve şişliğin az olmasının yanında hızlı bir işlem olarak çağımızın gereklerine uygun bir yöntem olduğu da söylenebilir” diyerek vücudun hangi bölgelerine uygulanacağı konusunda şunları söylüyor:



“Lazer lipoliz, daha önce liposuction yapılan bölgelerde, revizyon ve rötuş için de uygun bir tekniktir. Erkeklerde meme büyüklüğü tedavisinde, sırt gibi sert bölgelerde, çene altı ve çene konturu bölgesinde, bacak içi, kol iç yüzü ve bel gibi dokunun gevşeme eğiliminde olduğu bölgelerde oldukça etkilidir. Aynı yöntemle aşırı terleme gibi sorunlarda ter bezlerine uygulanarak terleme ve koku sorunlarını giderebilmektedir. Yapılan çalışmalarda lazer enerjisi ile yağ hücresinin normal görevlerini yapa-mayıp, çevredeki suyu çekerek şiştiği ve dağıldığı saptanmıştır. Ancak aşırı gevşekliğin olduğu durumlarda lazer lipolizin yararları sınırlı olacağından ‘lifting’ işlemleri ile birlikte yapılması uygun olur. “

