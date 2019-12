Yağlara ve gıdılara bir saat içinde elveda

Yakın bir zamana kadar çoğu insan yağlarını liposuction'la aldırırken, günümüzde 'slimlipo' revaçta.



Dr. Hüseyin Güner, bu yöntemle sadece bir saatte tümyağlarınızdan kurtulabileceğinizi dile getiriyor.



Son yıllarda kozmetik cerrahide ameliyat gerektirmeyen, kısa sürede çok iyi sonuçlar veren, acısız, ağrısız ve izsiz tedavi imkânı tanıyan özel aletler geliştiriliyor. Uzmanlar bu konuda özellikle lazer tedavilerinin ön plana çıktığını söylüyor. Yüz ve vücutta doğallığı koruyarak başarılı sonuçların alındığı yöntemlerle, bir çok uygulama alanı artık kişiye özel hale geliyor.



Rekons trüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Hüseyin Güner, kişiye özel lazer yöntemi ve ameliyatsız gençleşme hakkında bilgiler verdi. Günümüzde vücut şekillendirme ve bölgesel yağlardan kurtulmaya yarayan bir çok yöntem olduğunu belirten Dr. Güner, bunların en yaygın olanlarından birinin liposuction ameliyatları olduğunu söyledi. Dr. Güner, teknik detaylar ve uzmanların tecrübeleri büyük ilerleme göstersede, bu yöntemin artık yerini çok daha kolay tekniklere bıraktığınıda dile getirdi.



Liposuction’ın pabucu dama atıldı



Bu yeni tekniklerden yağ hücrelerine duyarlı lazer teknolojisi slimlipo'nun gıdı, bacak içi, karın, yüz ve boyun gibi bölgelerde biriken yağlardan kurtulmayı sağladığını belirten Dr. Hüseyin Güner, bu yöntemin detaylarını şu sözlerle anlattı:



“Vücut şekillendirme uygulamalarında Amerikan Fedaral İlaç Dairesi (FDA) onaylı en yeni yöntemlerden olan slimlipo, dünyada yaklaşık 3-4 yıldır kullanılıyor. Etkili, acısız, kanamayı önleyen, kısa sürede iyileşmeye olanak veren ve bandajlama süresinin çok kısa olduğu bu vücut şekillendirme yöntemi; yüz de dahil olmak üzere vücudun her bölgesi üzerinde gerçekten çok etkili. Slimlipo ile gıdı, yüz, kol, bacak, göbek, basen, bel, sırt, popo, meme başta olmak üzere vücudun tüm bölgelerine uygulama yapılabiliyor. Boyun bölgesi, yapılan işlem sonrası hastaların sosyal hayatını az da olsa engelleyen en zor bölge.”



Her bölgeye uygulanabiliyor



Uygulama yapılacak bölge belirlendikten sonra, hastaya lokal anestezi uygulandığını belirten Dr. Güner, ekledi: “Lokal anestezi uygulaması sonrasında, yağlara özel bir solüsyon enjekte ediliyor.



Slimlipo’nun sadece yağ hücrelerine duyarlı lazer ayarlamaları yapıldıktan sonra, son derece ince bir kanülle, yaklaşık bir kaç milimlik kesikten içeri giriliyor. Lazer, arzu edilen ya da ihtiyaç duyulan bölgedeki yağları eritiyor. Eriyen yağlar ise, özel bir şırınganın yardımıyla alınıyor.”



Ağrı yok



Cihazın diğer lazer başlığının ise, cildi gererek istenilen sonuca ulaşılmasını kolaylaştırdığını belirten Güner, yöntemin en önemli özelliklerinden birinin de, insanları sosyal hayatlarından

alıkoymaması olduğunu söyledi:



“İşlem, ortalama bir saat sürüyor. Sonrasında uygulama yapılan bölgeye bir bandaj yerleştiriliyor. Hasta, yöntem uygulandıktan hemen sonra sosyal hayatına devam edebiliyor. Uygulamadan sonra, arkadaşlarıyla yemeğe hatta sinemaya gidenler bile oluyor. Bazı hastalar hiç ağrı duymuyor, bazıları ise sorunu hafif ağrı kesicilerle gideriyor. Bazı cilt tiplerin de kısa süreli morarma olsa da, birkaç günde geçiyor.”



Kişiye özel lazer uygulamalarıyla mükemmel göğüslere kavuşuluyor



Dr. Hüseyin Güner, mükemmel göğüslere sahip olmanın artık hayal olmadığı söylüyor ve ekliyor: “Günümüzde lazerin kombine edilmesiyle meme küçültme ve toparlama işlemleri yapılabiliyor. Meme cildi, farklı lazer kombinasyonları ile gerginleştiriliyor ve bu sayede çok küçük kesilerle istenen sonuca ulaşılıyor. Şekil vermenin son aşamasında da kesiler lazerle yapılıp, hata payı sıfırlanıyor. Kanama, sıvı birikmesi ve buna bağlı iyileşme sıkıntıları ortadan kaldırılıyor. Kullanılan özel lazer terapilerinin her hangi bir yan etkisi bulunmuyor. Kişiye özel uygulamanın en iyi tarafı, her cildin yapısının, yaş ve cilt durumunun farklı olması. Meme toparlama ve küçültme olacaksa, cildin sarkma ve kendini toparlama özelliklerini göz önüne alan bir sistem uygulamak gerekiyor.”



İçinde 11 ayrı lazerin kullanıldığı ‘finelifting’ adlı tedavi, cerrahi metotların yerine, önceden seçilmiş onlarca farklı lazer ışığı kullanılarak kesisiz, kansız, dikişsiz ve anestezisiz uygulamaları kapsıyor. Bu uygulamaların adına ameliyat denmese de ameliyata eşdeğer sonuçlar alındığını belirten Dr. Hüseyin Güner, “Bu yöntemle, kırışan tabakada ütü etkisi yaratılarak, kırışıklıklar yok ediliyor.



Çene kenarı ve gıdıda toplanan yağ dokusu ise bu dokuya etkisi olan ışık dalgasıyla gideriliyor” diye konuşuyor. Uygulamanın acısız olduğunu ve sonucun 2-4 seans arasında alındığını belirten Dr. Güner, “Lazer uygulaması sonrasında ciltte bazen kırmızılık meydana geliyor ama bu kırmızılık birkaç günde yok oluyor. Hastalar genellikle uygulamadan 24 saat sonra günlük yaşamlarına devam ediyor” diyor. Finelifting'in kullanıldığı başlıca alanları ise şöyle sıralıyor:



- Yüz ve alındaki güneş lekeleri.

- Göz çevresi ve kaş arasındaki kırışıklıklar.

- Çene kenarı, boyun ve yanaklardaki sarkma ve yağlanmalar.

- Ağız köşelerinin aşağı sarkmış kısımları.

- Burun kenarındaki derin katlantılar.

- Göz kapaklarındaki torbalar.

- Burun düşüklükleri.