Yağışlı ve serin hava geliyor

Sonbahar yavaş yavaş etkisini hissettirmeye başlıyor. Salı gününden itibaren yurdun kuzey bölgelerinde yağışlı hava etkili olurken, diğer bölgelerde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.



Salı günü Doğu Karadeniz'de hafif yağışlar görülürken, asıl yağışlar çarşamba günü Balkanlar üzerinden yurdu etkisi altına alacak. Sağanak yağmur çarşamba günü önce Trakya’yı etkileyecek, akşam ve gece saatlerinde ise İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin tamamında görülecek. İstanbul ve Marmara bölgesinde ortalama sıcaklığın 25 derecenin üzerinde olması, perşembe günü biraz daha düşüş kaydetmesi bekleniyor.



Ege Bölgesi'nde perşembe ve cuma günü gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar cuma günü azalacak, ancak serin hava devam edecek.





