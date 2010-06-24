Yağışlı ve serin hava 29 Haziran'a kadar Türkiye'de

T24 - Devlet Meteoroloji İşleri, Türkiye'yi etkisi altına alan yağışların 29 Haziran'a kadar etkili olacağını açıklarken, 28 Haziran günü yağışların Marmara'da sağnak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı bildirildi.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, salı günü yurdu etkilemeye başlayan yağışlı ve serin havanın, hafta başına kadar Türkiye genelinde etkisini sürdüreceğini belirtti.



Çağlar, yarın (25 Haziran 2010) Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu olacağını söyledi.



Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli olmasının beklendiğini ifade eden Çağlar, şöyle konuştu:



''26 Haziran Cumartesi günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerimiz az bulutlu geçecek. Yağışların, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya, Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Yozgat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



27 Haziran Pazar günü ise Marmara, Karadeniz, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Niğde ve Karaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerimiz az bulutlu olacak.''



Hafta başında yağışlı sistemin Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olacağını bildiren Çağlar, güney bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağının tahmin edildiğini söyledi.



Yarın güneybatı bölgelerinde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağını, doğu bölgelerinde 3 ila 5 derece yükseleceğini ifade eden Çağlar, hafta sonu sıcaklığın batıdan başlamak üzere bütün bölgelerde 2 ila 4 derece artacağını kaydetti.





