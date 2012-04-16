Yağışlı hava Türkiye'yi terk etmiyor, sıcaklıklar da düşmüyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin doğusu ile İzmir, Manisa, Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve sabah ilk saatlerde İstanbul çevrelerinde aralıklarla görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Muş, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, Doğu bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege' de yer yer kuvvetli (30-50 Km/S) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Muş, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, taşkın, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.



Şanlıurfa'da yağış hayatı felç etti



Şanlıurfa'da, bir günde metrekareye 11,4 kilogram yağış düştü.

Kentte dün akşam başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle kent merkezindeki yollarda su birikintileri oluşurken yağmur hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ile araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, ölçümlerde dünden bu yana metrekareye 11,4 kilogram yağış düştüğünü belirtti.

Yetkililer, bölgesel yağışların perşembe gününe kadar aralıklarla etkili olmasını tahmin ettiklerini bildirdi.