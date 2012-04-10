Yağışlı hava kaç gün sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yurdun büyük bölümünde görülecek yağışların; Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Bursa, Yalova, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Uşak, Aydın, Muğla, Denizli, Antalya, Isparta, Burdur, Mersin, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, lokal su baskını, taşkın ve yıldırım gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını gerektiğini bildirdi.

Yağışlar yarın Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Marmara Ege bölgesi önümüzdeki 3 gün boyunca yağış almayacak ancak Cumartesi günü gökgürültülü sağanak yağışın etkisinde olacak.