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Yaşam

Yağışlı hava İstanbul'u terk ediyor

Salıdan itibaren hava sıcaklığı 2 derece artarak 30 derecelere çıkacak

24 Ağustos 2015 10:11

Meteoroloji 1. Bölge Müdürü Ergün Güler, yağışlı havanın İstanbul'u terk etmesinin beklendiğini belirterek, "Salıdan itibaren ise mevsim normalleri altında devam eden hava sıcaklığı 2 derece artarak 30 derecelere çıkacak" dedi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürü Ergün Güler, gün içinde İstanbul'da beklenen en yüksek hava sıcaklığının 27 derece olduğunu söyledi. 

Boğaz çevresinde öğle saatlerine kadar devam eden gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışların Anadolu Yakası'nda da aralıklarla ve yer yer sürmesinin beklendiğini ifade eden Güler, rüzgarın ise kuzey doğu (Poyraz) yönlerinden zaman zaman kuvvetli olmak üzere saatte 30 ila 50 kilometre arasında eseceğinin tahmin edildiğini aktardı.

 

'En çok yağız Boğaz çevresinde'

 

Güler, son 3 gündür yağışların aralıklarla devam ettiğini anımsatarak, sabah saatleri itibarıyla son 24 saatte ölçülen yağış miktarlarına ilişkin ise şu bilgileri verdi: 

"Yağışlar, Beykoz'da 75, Sarıyer'de 51, Çekmeköy'de 38, Arnavutköy ve Çatalca'da 26, Şişli'de 17, Sancaktepe'de 16, Üsküdar ve Büyükçekmece'de 15, Ümraniye'de 14, Eyüp'te 12, Kadıköy'de 11, Fatih'te 9, Pendik'te 3, Kartal ve Bakırköy'de ise 2 milimetre olarak kaydedilmiştir."

Güler, en fazla yağışın bugün saat 09.00-12.00'de Boğaz çevresinde etkili olduğunu belirterek, ölçülen yağış miktarlarının Şişli'de 47, Üsküdar'da 30, Eyüp'te 25, Fatih'te 20, Kadıköy'de 6 ve Sarıyer'de ise 5 milimetre olduğunu dile getirdi. 

 

'Hava sıcaklığı mevsim normallerine dönecek'

 

Güler, bugün en düşük hava sıcaklığının 22, en yüksek hava sıcaklığının ise 28 derece olacağını aktardı.

Ayrıca Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda sağanak yağış beklendiğini dile getiren Güler, rüzgarın ise kuzey doğu (Poyraz) yönlerinden orta kuvvetli, zaman zaman ise kuvvetli eseceğini ifade etti.

Yağışlı havanın İstanbul'u bugün öğle saatlerinden itibaren terk etmesinin beklendiğini anlatan Güler, "Salıdan itibaren ise havanın parçalı, az bulutlu olması bekleniyor. Mevsim normalleri altında devam eden hava sıcaklığı da 2 derece artarak mevsim normalleri olan 30 derecelere çıkacak" şeklinde konuştu.

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