Yağışlı hava haziran ortasına kadar devam edecek

Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlar haziran ayı ortasına kadar ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde etkili olmaya devam edecek.

Sıcaklıklar ise ilk iki haftada yurdun iç ve güneybatı kesimlerinde normallerin 1-2 derece altında, son iki haftada ise mevsim normallerinde seyredecek.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, haziran ayının ilk 2 haftasında yurdun kuzey ve batı bölgelerinde yağışların uzun yıllar haziran ayı ortalamalarının üzerinde, Güneydoğu kesimlerinde ise normalleri civarında gerçekleşecek.

Haziran ayının 3. ve 4. haftalarında ise ülke genelinde yağışların etkisini azaltacağı ve mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının bu ayın ilk 2 haftasında yağışlar sebebiyle ülkenin iç ve güneybatı kesimlerinde haziran ayı normallerinin 1 ila 2 derece altında, 3. ve 4. haftalarda ise artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Haziran ayının ilk yarısında Türkiye'nin kuzey ve batısında mevsim normallerinin üzerinde beklenen yağışların mevsim gereği gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Yetkililer, gök gürültülü sağanakların sebep olabileceği yıldırım, dolu, kısa sürede fazla miktarda yağış, su baskınları ve ani sel, kısa süreli fırtına gibi riskler sebebiyle vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları, ayrıca yayınlanan güncel tahmin ve uyarıları yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.