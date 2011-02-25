Yağışlı hava haftasonunda da devam edecek

T24 -





Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, yağışlar, bugün ve hafta sonunda ülke genelinde devam edecek. Hava sıcaklığı, bugün kuzeybatı kesimlerde 2-4, cumartesi günü Karadeniz bölgesinde 4-6 derece olmak üzere, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde azalacak. Pazar günü ise hava sıcaklıkları iç kesimlerde 1-3 derece arasında artacak.





Bugün, ülke geneli yağışlı geçecek. Yağışlar, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Trakya, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Rüzgar, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına, Güney Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esecek.





Cumartesi günü, Kıyı Ege dışında Türkiye geneli yağışlı geçecek. Yağışlar, Sivas, Erzincan, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çorum, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağacak. Rüzgar, Marmara ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esecek.





Pazar günü, Trakya dışında ülke geneli yağışlı geçecek. Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Rüzgar, Marmara ile Kuzey Ege Kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek.





Yetkililer, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerindeki kuvvetli yağış ile Doğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklığına bağlı olarak Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda eğimin fazla olduğu dik yamaçlarda görülebilecek çığın neden olabileceği olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.





Ayrıca, rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.



