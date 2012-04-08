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Yaşam

Yağışlı hava geri geldi

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor

08 Nisan 2012 14:57

Kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Uyarılar: Ülkenin doğu bölgeleri ile yüksek kesimlerinde kar erimeleri beklenildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, lokal su baskını, taşkın, heyelan vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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