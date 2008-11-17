Yağışlı hava geliyor

Yurdun büyük bir bölümü bu hafta yağışlı havanın ve yoğun sis'in etkisi altına girecek. Hava sıcaklığı yarın kuzey ve batı bölgelerde yağışla birlikte 2 ile 4 derece azalacak.





Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün "Haftalık Hava Tahmin Raporu"na göre, yarın yağışların kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.



Tahminlere göre, yarın yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerler parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Hava Tahmin Raporu'na göre, 19-24 Kasım 2008 tarihleri arasında beklenen hava durumu şöyle:



-19 Kasım Çarşamba: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri çok bulutlu; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey, batısı ve Karadeniz sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerler parçalı bulutlu geçecek. Yağışların, Güney Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.



-20 Kasım Perşembe: Yurt geneli parçalı çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve kıyı Ege dışında tüm yurt yağışlı olacak. Yağışlar, yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.



-21 Kasım Cuma: Yurdun doğu kesimleri ile Ege parçalı çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevreleri yağışlı geçecek. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.



-22 Kasım Cumartesi: Yurdun güney ve batı kesimleri çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu bölgesi yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı bulutlu olacak.



-23 Kasım Pazar: Yurdun batı ve güney kesimleri çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Samsun ve Amasya çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı bulutlu geçecek.



-24 Kasım Pazartesi: Yurt geneli parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu dışında tüm yurt yağmur ve sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığının, yarın yağış alan yerlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi.