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Yaşam

Yağışlı günler başladı

Bugün öncelikle Marmara ve Batı Karadeniz hava soğuyacak. Yaklaşık 5-6 gün Türkiye’de yağışlar devam edecek.

20 Aralık 2008 02:00

Romanya üzerinden gelecek soğuk havanın Akdeniz’den gelecek yağışla birleşmesi önümüzdeki günlerin bol yağışlı geçmesine neden olacak. Bugün öncelikle Marmara ve Batı Karadeniz soğuyacak. Yaklaşık 5-6 gün Türkiye’de yağışlar devam edecek.

Kış mevsimi etkisini göstermeye başlıyor. Yılbaşı öncesini Türkiye soğuk ve yağışlı geçirecek, birçok yerde kar yağışları görülecek. 
 
Bugün havanın soğumasıyla birlikte yarın Bolu, Afyon ve Sivas başka olmak üzere yağışlar iç kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olacak. Yarın Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu boyunca yağış var.

Pazartesi günü Marmara ve Ege’de poyraz kuvvetli esecek, denizciler dikkatli olmalı. Kuvvetli poyrazla birlikte hava çok soğuk olacak, hissedelen sıcaklık 5 dereceye inecek.

Salı gününden itibaren yine Polonya üzerinden daha soğuk hava gelecek. Yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul’da dahi karla karışık yağmur bekleniyor, yükseklere kar da yağabilir.
 

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