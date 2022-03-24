Yağışlara karşı rehavet uyarısı: Su yasası bekleniyor

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, bugünkü köşesinde Su Politikaları Derneği ve Hidropolitik Akademi Başkanı Dursun Yıldız'ın sözlerine yer verdi. Yıldız, son dönemde artan yağışların etkisiyle rehavete kapılmamak gerektiğini ve su yasasının beklendiğini dile getirdi.

Barajlar bir miktar dolunca su sıkıntısı yokmuş gibi davranıldığını ifade eden Yıldız, “Türkiye’nin ciddi şekilde su yönetimi konusunda yenilikçi bir anlayış sorunu var. Suyunu, enerjisini, gıdasını ve çevresinin biyoçeşitliliğini bütüncül olarak planlaması, yönetmesi zorunluluğu var” dedi.