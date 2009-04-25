Son dönemdeki yağışlar, İstanbul ve Ankaralıların yüzünü güldürdü. Barajlardaki doluluk oranı İstanbul'da yüzde 97,11'e ulaştı, Ankara'ya son 6 ayda düşen yağış miktarı, geçen yıla göre yüzde 34 arttı.
Çevre ve Orman Bakanlığından alınan bilgiye göre, yağışlar, hem Ankara hem de İstanbul'daki barajları doldurdu.
Ankara'ya düşen yağış miktarı, 1 Ekim 2008-6 Nisan 2009 su yılı itibariyle uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 23, geçen yıla göre yüzde 34 daha fazla oldu.
Ankara'daki içme suyu barajlarında 2008 ve 2009 yıllarındaki doluluk oranları şöyle:
2008(YÜZDE) 2009
ÇUBUK2 21,2 58,4
BAYINDIR 40,3 85,4
KURTBOĞAZI 8 27,1
ÇAMLIDERE 0 5,6
EĞREKKAYA 18,3 44,4
AKYAR 23,8 82,7
KAVŞAKKAYA 20,9 30,2
Ankaralıları yağış bekliyor
Türkiye genelinde yağışların, bu yıl nisan, mayıs ve haziran döneminde mevsim normallerinde olması tahmin ediliyor.
Ancak Ankaralıları, gelecek 2 ayda yağışlı günler bekliyor. Ankara ve civarında, bu dönemin mevsim normallerinin üzerinde olacağı belirtiliyor.
Bu arada sıcaklıklar ise Güneydoğu Anadolu'da nisan, mayıs ve haziran döneminde mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında olacak.
İstanbul Barajlarındaki doluluk
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 97,11'e ulaştı. Kazandere ve Pabuçdere barajları taşarken, bu ay sonunda diğer barajlar da taşarak, dolu savaktan akacak.
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 23 Nisan itibariyle şöyle:
BARAJLAR YÜZDE
ÖMERLİ 99,58
PABUÇDERE 100
SAZLIDERE 94,54
B.ÇEKMECE 91,81
ALİBEY 99,23
TERKOS 97,27
KAZANDERE 100
ELMALI 98,54
DARLIK 98,64
ISTRANCALAR 87,37