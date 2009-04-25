Yağışlar İstanbul ve Ankaralıların yüzünü güldürdü

Çevre ve Orman Bakanlığından alınan bilgiye göre, yağışlar, hem Ankara hem de İstanbul'daki barajları doldurdu.Ankara'ya düşen yağış miktarı, 1 Ekim 2008-6 Nisan 2009 su yılı itibariyle uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 23, geçen yıla göre yüzde 34 daha fazla oldu.Ankara'daki içme suyu barajlarında 2008 ve 2009 yıllarındaki doluluk oranları şöyle:

2008(YÜZDE) 2009

ÇUBUK2 21,2 58,4

BAYINDIR 40,3 85,4

KURTBOĞAZI 8 27,1

ÇAMLIDERE 0 5,6

EĞREKKAYA 18,3 44,4

AKYAR 23,8 82,7

KAVŞAKKAYA 20,9 30,2

Ankaralıları yağış bekliyorTürkiye genelinde yağışların, bu yıl nisan, mayıs ve haziran döneminde mevsim normallerinde olması tahmin ediliyor.Ancak Ankaralıları, gelecek 2 ayda yağışlı günler bekliyor. Ankara ve civarında, bu dönemin mevsim normallerinin üzerinde olacağı belirtiliyor.Bu arada sıcaklıklar ise Güneydoğu Anadolu'da nisan, mayıs ve haziran döneminde mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında olacak.İstanbul Barajlarındaki dolulukİstanbul'da barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 97,11'e ulaştı. Kazandere ve Pabuçdere barajları taşarken, bu ay sonunda diğer barajlar da taşarak, dolu savaktan akacak.İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 23 Nisan itibariyle şöyle:BARAJLAR YÜZDEÖMERLİ 99,58PABUÇDERE 100SAZLIDERE 94,54B.ÇEKMECE 91,81ALİBEY 99,23TERKOS 97,27KAZANDERE 100ELMALI 98,54DARLIK 98,64ISTRANCALAR 87,37