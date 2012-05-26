Yağışlar Haziran'a kadar devam edecek!

Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Barış Özgün, lokal bahar yağışlarının ay sonuna kadar sürmesinin beklendiğini söyledi.

Bu tip yağışlı sistemin, iklimsel döngüler içinde normal olduğunu anlatan Özgün, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiğini, sadece yağışlı anlarda 2-4 derece sıcaklık düşüşü yaşandığını bildirdi. Yağışların mayıs ayı sonuna kadar devam edeceğinin öngörüldüğünü belirten Özgün, ”Haziranda sıcaklıklar Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Yani Mayıs ayına göre 4-5 derecelik bir yükselme olacak” dedi.