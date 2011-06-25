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Yaşam

Yağışlar geri dönüyor

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Çağlar, hafta sonu hava sıcaklığının yağışlarla birlikte 6-10 derece azalacağını bildirdi.

25 Haziran 2011 03:00

ImageT24 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Çağlar, hafta sonu hava sıcaklığının yağışlarla birlikte 6-10 derece azalacağını bildirdi.


Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurdun batı bölgelerinin bugün yağışlı havanın etkisine gireceğini, akşam saatlerinde Trakya'da başlayacak sağanak ve gök gürültülü yağışların 26 Haziran Pazar günü Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Yalova ve Bilecik), Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Eskişehir, Afyon ve Kütahya çevrelerinde etkili olacağını söyledi.


Hava sıcaklığının bugün İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde 2 ila 4 derece artacağını, pazar günü ise Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında yağışla birlikte hissedilir derecede (6–10 derece) azalacağını belirten Çağlar, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların pazar günü Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, İnebolu, Bartın ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olacağını bildirdi.


Çağlar, cumartesi akşam ve pazar günü rüzgarın, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden saatte 30–50 kilometre hızla kuvvetli şekilde, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, İnebolu, Bartın ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağış anında saatte 50–70 kilometre hızla, kısa süreli fırtına şeklinde eseceğini kaydetti.


Yağışlı havanın 27 Haziran Pazartesi günü Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde etkisini sürdüreceğine işaret eden Çağlar, sıcaklıkta beklenen hissedilir derecede azalma, kuvvetli gök gürültülü sağanak ve kısa süreli fırtınanın oluşturacağı ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.


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