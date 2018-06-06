Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, önceki yıllara göre kurak geçen kış mevsimi ve yağışsız geçen nisan ayından sonra mayıs yağmurları yüzleri güldürdü. Mayıs başında, çok sayıda köyde yağmur dualarının yapıldığı kentte, ay içinde mevsim normallerinin üzerinde görülen yağış, çiftçiyi memnun etti. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, \"Yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürdü. Kuraklık riski kalmadı\" dedi.

Sivas\'ta, bu yıl kış aylarında yeterince kar yağmaması, kuraklık riskine yol açtı. İl genelinde bulunan sulama barajlarındaki su seviyesinin düşmesiyle birlikte çiftçiler, tedirginlik yaşadı. Anadolu\'nun en önemli hububat merkezlerinden Sivas\'ta, çiftçiyi \'düşük rekolte\' korkusu sardı. Bu nedenle kentin çeşitli bölgelerinde kışın kar, ilkbaharda ise yağmur duaları yapıldı. Yaklaşık 20 gündür aralıksız yağan yağmur, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Mayıs ayı başında etkili olan yağışlarla birlikte çiftçilerin kuraklık korkusu da azaldı.

\'HASADIMIZ GÜZEL OLACAK\'

Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, merkez Köklüce köyündeki tarlaları gezerek, köylülerden bilgi aldı. Çetindağ, Ramazan ayıyla başlayan ve devam eden yağmurlarla kuraklık riskinin kalmadığını söyledi. Bu yıl bahar yağışlarının geç kaldığını kaydeden Çetindağ, \"Mayısın 10\'undan sonra yağmurlar başladı. Allah\'a çok şükür hala da devam etmekte. Yağmur yağmasaydı Sivas\'ta çok büyük sıkıntı yaşayacaktık. Yağan yağmur hem meralar da hem ekili arazilerimize hareketlilik getirdi. Çok canlılık getirdi. Olası büyük sıkıntılar atlatılmış oldu. Allah bizleri zor durumda bırakmadı. Çiftçimizi de dardan kurtardı. Çok şükür, şu anda yağan yağmurlardan dolayı hem kuraklık bitti hem de inşallah ekinlerimiz çok güzel oldu. Hasadımız inşallah daha güzel olacak. Bu yıl bol, bereketli bir yıl olmaya devam ediyor. Artık bundan sonra yağmurlar yağmasa bile buğdaylarımız toparlandı. Hasat zamanına kadar da bir sıkıntı yaşanmayacak. Tabi bu arada dolu ve farklı afetler olmadığı sürece bir sıkıntımız yok\" diye konuştu.

Kentte çiftçilik yapanlar ise son dönemdeki yağışlardan memnun olduklarını, ekili arazilerin kısa sürede iyi noktaya geldiğini söyledi.

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