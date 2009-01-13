Yağışlar bitti, sıcaklar artıyor

Türkiye’de yağışlar durdu, hava sıcaklığı artamaya devam ediyor. Meteorolojiden edinilen bilgilere göre, yurtta yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu bölgelerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görülecek. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde 2 ile 4 derece artacak.



Bölgelerde hava



Marmara: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinden sonra batısı ile zamanla bölge geneli parçalı çok bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde Trakya (Edirne ve Kırklareli) ile bölgenin güneydoğusunda (Bursa, Balıkesir ve Bilecik) buzlanma ve don olayı görülecek.



Ege: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinden sonra Kıyı Ege ile zamanla bölge geneli parçalı çok bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde (Afyon, Uşak ve Kütahya) buzlanma ve don olayı görülecek.



Akdeniz: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra göller yöresi parçalı bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde (Isparta, Burdur, Osmaniye ve Kahramanmaraş) buzlanma ve don olayı görülecek.



İç Anadolu: Az bulutlu ve açık geçecek. Sabah saatlerinde kuzeydoğusunda (Yozgat, Kayseri ve Sivas) kuvvetli olmak üzere, bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülecek.



Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık geçecek. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde (Bolu, Karabük ve Kastamonu) kuvvetli olmak üzere, bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülecek.



Orta Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde (Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt) kuvvetli buzlanma ve don olayı görülecek.



Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görülecek.



Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçecek. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülecek.

