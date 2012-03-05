Yağışlar barajları doldurdu

T24 - Mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar, barajlardaki doluluk oranlarını artırdı.



Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, ekim-şubat döneminde Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 9,1, 2011 yılına göre yüzde 7 artış oldu. 1 Ekim 2011-24 Şubat 2012 dönemi yağış miktarı 394,1 milimetreyken, uzun yıllar ortalama yağışı 361,2 milimetre, 2011 yılı aynı dönem yağış miktarı ise 368,2 milimetre olarak gerçekleşmişti.

Şubat ayı sonu itibarıyla işletmede olan 185 adet sulama amaçlı barajda doluluk oranı yüzde 60,4'e yükseldi. Geçen yıl aynı tarihte bu değer yüzde 56,1 olup, barajlarda geçen yıla oranla yüzde 5,3 daha fazla su bulunuyor.



İçme suyu amaçlı barajlar



İstanbul içme suyu barajlarındaki doluluk oranı yüzde 88,3 olarak ölçüldü. İstanbul'a günlük toplam 2,120 milyon metreküp su verilmekte olup, bu miktarın yüzde 57,2'si barajlardan, yüzde 42,8'i Yeşilçay-Melen sisteminden sağlanıyor. Buna göre, İstanbul'da su sıkıntısı bulunmuyor.

Ankara içme suyu barajlarındaki doluluk oranı yüzde 21,9 olup, toplam su miktarı 343,4 milyon metreküp olarak kaydedildi. Ayrıca Ankara'da, 5 adet yeraltı su seviyesi (YAS) olan kuyuda günlük 0,055 milyon metreküp ve Kesikköprü barajında da 0,750 milyon metreküp su kullanılabilir durumda bulunuyor. Ankara'ya günlük 0,941 milyon metreküp su verilmekte olup, bu miktarın yüzde 100'ü barajlardan sağlanıyor.

İzmir içme suyu barajlarındaki doluluk oranı ise yüzde 54,6'ya ulaştı. İçme suyunun büyük kısmının barajlardan temin edildiği İzmir'e içme suyu sağlayan barajlardaki su miktarı Balçova ve Tahtalı barajlarında 161,9 milyon metreküp olduğu bildirildi. Ayrıca YAS kuyularında (Sarıkız, Göksu, Halkapınar ve Pınarbaşı) günlük 0,38 milyon metreküp kullanılabilir su bulunuyor. 29 Şubat itibarıyla İzmir'e günlük 0,494 milyon metreküp su verilmekte olup bunun yüzde 33,1'i barajlardan, yüzde 66,3'ü ise yeraltı sularından, yüzde 0,6'sı Güzelhisar ve Ürkmez barajından temin ediliyor.

Bursa'daki içme suyu barajlarındaki doluluk oranı geçen yıl yüzde 64,2 iken, bu yıl yüzde 80,3'e çıktı. Bursa'da ayrıca YAS kuyularından günlük 0,164 milyon metreküp kullanılabilir su potansiyeli bulunuyor. Kente 0,220 milyon metreküp su verilmekte olup, tamamı barajlardan karşılanıyor.



Enerji amaçlı barajlar



Şubat ayı sonu itibarıyla işletmede olan 74 adet enerji amaçlı barajda doluluk oranı yüzde 47,9 olarak kaydedildi. Geçen yıl aynı tarihte bu değer yüzde 53,2 olup barajlarda geçen yıla göre yüzde 5,3 daha az su bulunuyor.



Havzalardaki doluluk oranları şöyle:



Havza adı 2011 doluluk oranı (%) 2012 doluluk oranı (%)

Fırat-Dicle 52,5 49,5

Kızılırmak 64,9 51,9

Yeşilırmak 31,9 18,5

Seyhan 49,3 48,7

Ceyhan 51,4 48,7

Antalya 27,7 42,8

Sakarya 65,1 56,1

Büyük Menderes 59,9 74,7

Çoruh 22,3 15,5

Doğu Akdeniz 24,2 24,8

Batı Akdeniz 35,5 83,7

Doğu Karadeniz 29,8 3,3

Batı Karadeniz 51,6 48,7

Gediz 75,8 79,0

Marmara 66,5 68,0

Susurluk 44,2 43,7

Aras 25,1 24,3

Van (kapalı) 33,9 33,0