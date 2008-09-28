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Çevre

Yağışlar barajlara yarıyor

İstanbul'u etkisi altına alan yağışlar, kente su sağlayan barajlardaki mevcut su hacmini 54 milyon metreküp arttırdı.

28 Eylül 2008 03:00

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan ve toplam 863 milyon 770 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olan barajlardaki mevcut su hacmi 196 milyon metreküp oldu.

Dün itibarıyla 142 milyon metreküp olan barajlardaki mevcut su hacmi, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisiyle 54 milyon metreküp artarak 196 milyon metreküpe, doluluk oranı ise yüzde 22.62'ye çıktı.

Geçen yılın aynı döneminde barajlardaki su miktarı 135 milyon metreküp olarak ölçülmüştü.

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