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Yaşam

Yağış yurdu sardı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya kesimi dışında kalan bütün bölgelerde yağış görülecek.

01 Kasım 2009 02:00

Yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya kesimi dışında kalan bütün bölgelerde yağış görülecek.

Yağışların; Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ile İstanbul'un Anadolu yakasında), Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu (Sivas, Kayseri, Niğde ve Yozgat), Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Eskişehir, Afyon ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (60-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu (poyraz), ülkemizin doğu bölgeleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek.

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