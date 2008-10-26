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Yaşam

Yağış yarın akşama kadar sürecek

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, sağanak yağışın akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olmaya devam edeceğini bildirdi.

26 Ekim 2008 03:00

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, sağanak yağışın akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olmaya devam edeceğini bildirdi.

Yıldırım, son 24 saat içinde metrekareye Kilyos Kumköy'de 18,2, Sırıyer'de 48,2, Kartal'da 12,5, Şile'de 43,5, Florya'da 31,5 Eminönü'nde 37,6 ve Göztepe'de de 25,6 kilogram yağış düştüğünü belirtti.

"Yağış, akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olmaya devam edecek" diyen Yıldırım, akşam saatlerinde etkisini kaybetmeye başlayacak yağışın yarın ise etkisini azaltarak süreceğini, salı günü ise yağış beklenmediğini kaydetti.

Yıldırım, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren artarak tekrar mevsim normalleri civarına, yer yer de üzerine çıkmasını beklediklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Pazartesi günü İstanbul aralıklı sağanak yağışlı 18 derece, salı günü parçalı bulutlu 19 derece, çarşamba günü az bulutlu 20 derece, perşembe günü de az bulutlu 22 derece sıcaklık olacak. Halen poyrazdan esen rüzgâr etkisini kaybederek, salı gününden itibaren lodostan esmeye başlayacak" (AA)

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