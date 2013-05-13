Yağış ve kaza İstanbul trafiğini kilitledi

İstanbul’da etkili olan yağmur ve art arda yaşanan kazalar nedeniyle trafik özellikle Avrupa Yakası'nda durma noktasına geldi.



Haftanın ilk iş gününde İstanbullular trafikte zor anlar yaşadı. Yağış ve trafik kazaları nedeniyle birçok kişi, işe ve okula geç gitmek zorunda kaldı.

Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan yoğunluk Boğaz köprülerini de olumsuz etkiledi.

İstanbulluların saatlerce yollarda kalmasına neden olan ilk kaza, saat 05.00 sıralarında Kağıthane'de oldu.

Levent-TEM bağlantı yolunda 33 yaşındaki Erhan Akyıldız yönetimindeki plakalı otomobil, virajı alamayarak kaydı ve bariyerlere çarptı. Ardından gelen Murat Küçükbaş’ın (35) kullandığı kamyonet ise aynı noktada kayarak bariyerlere çarptıktan sonra yoldan çıktı.

Peşinden gelen İbrahim Fidan (50) yönetimindeki içi market malzemesi dolu kamyonet de aynı noktada kayarak devrildi.

Polis kaza nedeniyle kayganlaşan Levent-TEM bağlantı yolunu işaret levhaları koyarak trafiğe kapattı. Kaza yapan araçlar ekiplerin yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kilometrelerce uzanan trafik ancak saatler sonra normale döndü.

Minibüs devrildi

Bölgede sabah saatlerinde ikinci bir kaza daha yaşandı.

Sadabad-1 Viyadüğü üzerinde Okmeydanı-Maslak istikametinde yol alan 43 yaşındaki Erkan Erdem yönetimindeki minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek yol kenarındaki ağaçların üzerine devrildi.

Bir işyerinin servis aracı olan minibüsteki 5 kişi yara almadan kurtuldu. Devrilen araçtaki işçiler, yoldan geçenlerin yardımıyla araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Kaza nedeniyle tek şeride düşen yolda uzun kuyruklar oluştu. Çekicinin kaza yapan aracı yoldan çekmesiyle, trafik normale döndü.