Yağış, Roma’dan kalma mozaik kalıntılarını ortaya çıkardı

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Karalı ve Elmalı köylerini birbirine bağlayan arazi üzerinde yağışlar sonucu oluşan selde tarla yüzeyinin süpürülmesi sonucu, Roma Dönemi'ne ait mozaik kalıntıları ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Karalı ve Elmalı köyünün sınırları içinde bulunan mozaik kalıntılarını Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Kültür ve Turizm Müdürü Yahya Er ile Ankara’dan gelen Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden Arkeolog Mustafa Metin inceledi.

Tarlada buğday ekili olduğu için tam olarak altında ne olduğunu bilemediklerini ifade eden Kırıkkale Valisi Haktankaçmaz, “Burası, köylülerimizin bir yıl önce çift sürerken buldukları yer. Çok değerli bir mozaik türü. Buğday hasadı yapıldıktan sonra Ankara’dan gelen ekipler değerlendirip tam özellikleri nedir ortaya çıkacak. Roma dönemine ait ikinci yüzyılda zenginleşme ile birlikte Anadolu’nun köylerinde, evlerinde mozaiklerle böyle sanat harikası yapımlar mevcutmuş” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Müzeler Daire Başkanlığı tarafından yapılan incemeler sonunda kazı yapılan alanda 7,90 santim uzunluğunda 6,10 santim genişliğinde 48,19 metrekare mozaikli alan tespit edildi.

M.S. 1- 3’üncü yüzyıla ait olduğu tahmin edilen bir villanın ziyafet salonuna ait olan mozaikte, dıştan içe doğru 5 sıra bordür ve ortada ana sahne yer alıyor. Bordürlerde geometrik giyoş motifi ve madalyon bezemelerinin işlendiği belirtildi.

Mozaik, kazı tamamlandıktan sonra Ankara Restorasyon ve Konserasyön Bölge Laboratuvar Müdürlüğü tarafından kaldırılarak Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi’ne götürülüp, gerekli onarım faaliyetlerinden sonra sergilenecek.