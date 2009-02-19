Yağış geliyor, sıcaklık artacak

Özellikle yurdun batı bölgeleri yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcaklıklar batı bölgelerde 2 ile 4 derece artacak, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak.



Devlet Meteoroloji İşler Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, yurdun batı bölgelerinin yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege (İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla) ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıklar ise batı bölgelerde 2 ile 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.



Meteoroloji uyardı



Meteoroloji, yağışların; öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege (İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla) ile Antalya çevrelerinde kuvvetli görülebileceğini belirtti ve oluşabilecek sel, su baskını gibi olaylara karşı uyardı.

Ayrıca, sabah saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinde yaşanabilecek buzlanma ve don olayı ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu (Erzurum, Van, Ağrı, Bitlis ve Hakkari başta olmak üzere) ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde (Gümüşhane, Bayburt ve Artvin) yüksek ve eğimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.



Bölgelerde hava



Marmara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra batısı (Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile gece saatlerinden itibaren Bursa ve Bilecik aralıklı yağmurlu geçecek. Sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde hafif buzlanma ve don olayı görülecek.



Ege: Çok bulutlu, Kıyı Ege ile zamanla bölge geneli yağışlı geçecek. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Kıyı Ege’de (İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla) kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç Ege’de (Afyon, Uşak ve Kütahya) buzlanma ve don olayı görülecek.



Akdeniz: Parçalı çok bulutlu, Batı Akdeniz ve Hatay çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge geneli yağışlı geçecek. Yağmur ve sağanak, Göller Yöresinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Göller Yöresinde (Isparta ve Burdur) buzlanma ve don olayı görülecek.



İç Anadolu: Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Çankırı, öğleden sonra batısı (Ankara, Eskişehir ve Konya) hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülecek.



Batı Karadeniz: Parçalı zamanla çok bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde (Bolu, Karabük ve Kastamonu) buzlanma ve don olayı görülecek.



Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde (Tokat, Çorum, Amasya, Gümüşhane ve Bayburt) buzlanma ve don olayı görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin (Gümüşhane, Bayburt ve Artvin) yüksek ve eğimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.



Doğu Anadolu: Parçalı bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülecek. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin (Erzurum, Van, Ağrı, Bitlis ve Hakkari başta olmak üzere) yüksek ve eğimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.



Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Gaziantep ve Kilis ile gece saatlerinden itibaren Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri aralıklı yağmurlu geçecek. Sabah saatlerinde Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde buzlanma ve don olayı görülecek.