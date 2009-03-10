Yağış geliyor, hava 5 derece soğuyacak

Balkanlardan gelen soğuk havayla bu akşam batıda karayele dönecek rüzgâr sıcaklığı 5 derece birden düşürecek. Akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Batı Karadeniz’de karayel yönlü fırtına bekleniyor.



Marmara’da kuvvetli yağış bu akşam ve gece de devam edecek, başta İstanbul, Bursa ve Sakarya olmak üzere su baskınları yaşanabilir. Akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın kuzeyinde Edirne, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya boyunca karayel kuvvetlenecek, hava yaklaşık 5 derece soğuyacak. Yarın ise yağış ve rüzgâr hafiflerken soğuk hava devam edecek.



Yağış bu akşam İç Anadolu ve Batı Karadeniz’e ulaşacak, Bolu, Zonguldak, Kastamonu ve Ankara arasında kuvvetli görülecek yağışlar su baskınlarına neden olabilir. Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop boyunca yağış ile birlikte kuvvetli rüzgâr da olacak. Hızı zaman zaman fırtınaya ulaşacak rüzgâr nedeniyle çatılar uçabilir ve ağaçlar devrilebilir.



Yarından itibaren hava İç Anadolu’da da soğuyor. Haftanın ikinci yarısı tüm yurtta daha soğuk hava etkili olacak. Akdeniz’de sıcaklık 3 gün daha fazla değişmiyor.



Yarın yağışlar batıda hafifleyecek ama Karadeniz ve Doğu Anadolu’da devam edecek. Yarın sabah İstanbul ve Sakarya arasında yağış sürebilir, öğleden sonra güneş açacak.



Perşembe ve Cuma da batıda sağanak yağış bekleniyor. Cuma günü ve hafta sonu daha soğuk havanın etkili olması bekleniyor.



İstanbul gece gibi



İstanbul'da yağmur bulutları sabah saatlerinde havayı kararttı.



Saat 10.00 sıralarında bulutların yoğunluğu nedeniyle kararan hava, ilginç bir görüntü oluşturdu. Araçların farlarını yakarak ilerlediği görüldü. Ardından başlayan sağanak yağış zor anlar yaşattı.

