-Yağış deprem bölgesini terk edecek ANKARA (A.A) - 12.11.2011 - Deprem bölgesi Van'da dün ve bugün etkili olan yağış, yarın bölgeyi terk edecek. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, parçalı ve çok bulutlu olan Van'da bugün aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı, bölge genelinde 1 ila 3 derece azalacak. Yarın yağış beklenmeyen ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgede hava sıcaklığı ise 6 ila 8 derece azalacak. 14 Kasım Pazartesi günü bölgede yağış yok ve parçalı bulutlu geçecek. 15 Kasım Salı günü ise Van merkezde yağış beklenmiyor. Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceğini belirterek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.