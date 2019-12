Yağdan vazgeçin, badem yiyerek tazelenin

Hiç kimse yaşlanmak istemez. Ölümsüzlüğün de formülü henüz bulunamadı! Ama dikkatli ve dengeli beslenerek genç görünebilirsiniz.



İnsanların yaşlanma sürecinde kalıtımın, çevresel faktörlerin ve yaşam şeklinin yüzde 70 oranda bir yeri var. Kalıtımsal özellikleri kontrol etme şansımız yok ancak beslenme şeklimizi kontrol ederek genç kalmayı ve sağlıklı yaşlanmayı sağlayabiliriz.



VKV Amerikan Hastanesi Uzman Diyetisyen Tuğçe Aytulu Akşam gazetesine yaptığı açıklamada:, A, C ve E gibi vitaminlerin, yaşlanmayı yavaşlattığına dikkat çekti. Aytulu, 'Ancak bu ürünlerin fazla tüketilmesi zararlı olabilir, bunu da hatırlatmak gerek' uyarısında bulundu.



Araştırmaların bazı vitaminlerin yaşlanma sürecini yavaşlattığını ve yaşam kalitesini artırdığını gösterdiğini belirten Diyetisyen Aytulu, 'Her insanın vücudu ve her hücre serbest radikallerle karşı karşıya kalabilir ve bu maddeler hücrenin zarar görmesine neden olur. Bu durum hastalıklara yakalanma riskini artırır ve erken yaşlanmaya sebep olur. Bu nedenle iyi beslenerek yeterince antioksidan almak veya gıdaların yetersiz kaldığı durumlarda destek ürünlerle eksiklikleri karşılamak yaşlanmaya ve hastalıklara karşı koruyucu olur' diye konuştu.



A: Ispanak

C: Maydanoz

E: Fındık



Elden geldiği kadar egzersiz yapmayı öneren Uzman Diyetisyen Tuğçe Aytulu gençliğin sırrına erişmek ve bağışıklık sistemini korumak isteyenlerin beslenmesi gereken gıdaları şöyle sıraladı:



* A vitamini: Süt, koyu yeşil yapraklı sebzeler, havuç, ıspanak.



* C vitamini: Turunçgiller, çilek, brokoli, lahana, maydanoz gibi birçok meyve ve sebze.



* E vitamini: Bitkisel yağlar, ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişler.



Yağdan vazgeç bademle tazelen



Genç ve sağlıklı kalmak için beslenmenizde dikkat etmeniz gerekenler:



* Her gün 5 porsiyon meyve ve sebze yiyin. Bunun bir kısmını taze ve çiğ olarak tüketin.



* Günlük beslenmenizde daha az yağ kullanmak koşuluyla az miktarda badem, ceviz, fındık tüketin. Aşırıya kaçarsanız kilo alabileceğinizi unutmayın.



* Kızartılmış ve kavrulmuş gıda tüketmeyin.



* Günde 2-2,5 litre su için.



* Haftada 2 kez balık yemeye çalışın.



* Kurubaklagil, tam tahıllı ekmekler, kabuğu soyulmamış pirinç gibi ürünleri tercih edin.