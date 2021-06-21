İzmir'de 11 vatandaşın yaşamını yitirdiği Yağcıoğlu Apartmanı'nın 1975 Deprem Yönetmeliği'ne bile aykırı inşa edildiği ortaya çıktı

İzmir depreminde yıkılan ve 11 vatandaşın yaşamın yitirdiği Yağcıoğlu Apartmanı ile ilgili hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporlarında apartmanın, 1975 Deprem Yönetmeliğine bile aykırı inşa edildiği ortaya çıktı. Raporda, ''yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varıldığı'' belirtildi.

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6,6’lık depremde Yağcıoğlu Apartmanı yıkılmış 11 kişi hayatını kaybetmişti. İddianamede Dokuz Eylül Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 7 kişilik bilirkişi heyetinin raporuna yer verildi. Raporlarda apartmanın, 1975 Deprem Yönetmeliğine bile aykırı olarak inşa edildiği bilgisi yer aldı.

Raporda, apartmandan alınan beton karot numunelerinin, binanın projesinde belirtilen beton dayanım sınıfına uymadığı, bina statik-betonarme hesaplarında bodrum katın hesaplara dahil edilmediği belirtildi. Ayrıca apartmanın B bloğuna ait sondaj logları incelendiğinde zemin profilinin tipik alüvyon zemin karakterinden oluştuğu tespit edildi. Yapının karakteristik basınç dayanımının olması gerekenden düşük kaldığı savunuldu.

''Yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış''

Raporda, “Bina betonarme projesinde kısmi bodrum yapılmasına yönelik betonarme detayları bulunduğu halde bina altında betonarme projesine aykırı olarak tam bodrum yapılmış olduğu, tüm etriyelerin uçlarının bina betonarme uygulama projesi çizim paftaları ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1975) hükümlerine aykırı olarak 90 gönyeli olarak imal edildiği tespit edildi” ifadeleri kullanıldı.

Raporda apartmanla ilgili, “Projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır” denildi.