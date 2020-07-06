'Yağ püskürtme sistemi, duman makinesi, makineli tüfek': 007'nin Aston Martin DB5'i içindeki teçhizatlarla birlikte tekrar üretildi

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Britanyalı otomobil firması Aston Martin, James Bond filmleriyle olan uzun işbirliğini kutlamak için 50 yıl sonra ilk kez bir DB5 üretti. "DB5 Goldfinger Continuation" adı verilen modelde Goldfinger filminde Bond'un kullandığı arabadaki teçhizatlar da bulunuyor.

"DB5 Goldfinger Continuation" modelinden Bond'un 25. filmi 'No Time to Die'a atıfta bulunularak 25 tane üretilecek.

Otomobilin özel modelinde arka tarafında kurşun geçirmez bir levha, arka farlarda 'yağ püskürtme' sistemi, duman makinesi, 'makineli tüfek' ve 'lastik patlatıcılar' bulunuyor. Yeni DB5'te için bu özellikler 'tehlikesiz' hale getirildi. Örneği 'yağ püskürtme sistemi' yağ değil su sıkarken, 'makineli tüfek'te de yanıp sönen ışıklar bulunuyor. Arabanın plakası da tıpkı filmlerde olduğu gibi tek tuşla değiştirilebilecek. Tüm bu özellikler, sürücü koltuğunun sağında bulunan kapaklı bir panelden kontrol ediliyor.

"DB5 Goldfinger Continuation"da Bond'un arabasında bulunan fırlatma sistemine de göndermede bulunuldu. Araç sürücü koltuğunu fırlatmasa da üst kısmı aynı filmde kullanılan araba gibi tamamen açılabilecek.

Aston Martin, her "DB5 Goldfinger Continuation"ın üretimine 45 bin saatten fazla harcandığını ifade etti.

Aston Martin Works Başkanı Paul Spires, arabanın "sağlık ve güvenlik" düzenlemelerine uygun olduğundan emin olduklarını söyledi. Araç, ek özellikleri nedeniyle trafikte kullanılamayacak.

3.3 milyon sterlin değer biçilen 25 otomobilin de satıldığı belirtiliyor.