Yağ kuyruğundaki vatandaşa 'ölün, e mi' diyen Kırşehir Ticaret İl Müdürü emekliye ayrılıyor

Yağ kuyruğuna giren vatandaşlara 'Aç gözlüler siz ölün, e mi' diye yazan Kırşehir Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı’nın emekliliğini isteyeceği öğrenildi.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Kırşehir Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, “Ülkede aylarca yetecek yağ stoku bulunduğu halde, ayçiçeği tedarikinde sıkıntı olabileceği ihtimalinden korkup marketlere saldıran aç gözlüler! Siz ölün emi” demişti.

Dalgalı paylaşımı kendisinin yapmadığını öne sürmüş, paylaşımdan haberi olmadığını iddia etmişti. O müdürün emekliye ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Dalgalı sosyal medyadan kendisini eleştiren bir şahsa, “Ben yoruldum. Bu hafta emekliliğimi isteyeceğim” yazdı.