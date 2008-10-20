Yağ asidi oranını azaltarak Alzheimer tedavi edilebilir

Çalışmayı yapan araştırma ekibi, Nature Neuroscience dergisinde yayımlanan makalede, farelerde yapılan deneylerde, beyindeki yağ asidi oranlarının düşürülmesinin hayvanların hafıza sorunları ve davranış değişikliklerini azalttığının ortaya çıktığını yazdı.Gladstone Nörolojik Hastalıklar Enstitüsü ve California Üniversitesi bilim insanları, yaptıkları deneylerde normal farelerin beyinleriyle, Alzheimer'a benzer durumları sağlamak için genetik müdahalede bulunulan fareleri karşılaştırdı.Bilim insanları, Alzheimerlı farelerin beyinlerinde araşidonik asit olarak adlandırılan yağ asidi oranının yüksek olduğunu saptadı.Bilim insanları daha sonra PLA2 enzimi tarafından kontrol edilen yağ asidi oranını azaltarak, Alzheimerlı farelerin hafıza sorunlarını kısmen azaltmayı başardı.Araştırmaya başkanlık eden Dr. Lennart Mucke, yağ asidi seviyesinin diyet ya da ilaçlarla düzenlenebileceğini belirtti, ancak bu yeni teravi stratejisini insanlarda denenmeden önce daha çok çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.