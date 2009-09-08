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Yaşam

Yacht Türkiye, denize çağırıyor

Türkiye'nin en çok satan yat ve deniz kültürü dergisi Yacht Türkiye, denizin tadını kimseden yardım almadan çıkarmak isteyenlere el uzatıyor.

08 Eylül 2009 03:00

Derginin bu sayısında tek başına kullanılabilen yelkenli tekneler tanıtıldığı gibi, bu teknelerin nasıl kullanılacağına dair çok önemli ipuçlarına da yer veriliyor.

Pendik’te Ekim 2009’da hizmete girecek, İstanbul’un üçüncü marinası Marinturk İstanbul Cityport’u gezen Yacht Türkiye, yeni marinayı tüm ayrıntılarıyla anlatıyor. Yaptığı iştah açıcı seyirleri kaleme alan derginin gezgin yazarı Ali Boratav ise bu ay Kalkan ile Kaş’ı anlatıyor. Daha uzaklara yelken açmaya hevesliler için Clipper Dünya Çevresi Yarışı da var dergide.



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