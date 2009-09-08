Yacht Türkiye, denize çağırıyor

Derginin bu sayısında tek başına kullanılabilen yelkenli tekneler tanıtıldığı gibi, bu teknelerin nasıl kullanılacağına dair çok önemli ipuçlarına da yer veriliyor.



Pendik’te Ekim 2009’da hizmete girecek, İstanbul’un üçüncü marinası Marinturk İstanbul Cityport’u gezen Yacht Türkiye, yeni marinayı tüm ayrıntılarıyla anlatıyor. Yaptığı iştah açıcı seyirleri kaleme alan derginin gezgin yazarı Ali Boratav ise bu ay Kalkan ile Kaş’ı anlatıyor. Daha uzaklara yelken açmaya hevesliler için Clipper Dünya Çevresi Yarışı da var dergide.