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Yabani dağ keçileri, bırakılan yemleri yemeye gelince görüntülendi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, sayıları 3 bin 200 olan yabani dağ keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin bıraktığı yemleri yemek için geldiğinde görüntülendi

01 Ocak 2019 17:26

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, sayıları 3 bin 200 olan yabani dağ keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin bıraktığı yemleri yemek için geldiğinde görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kentte Koru, Hisar, Şengil, Halluf, Zivar, Ulubaba, Olgunlar, Meydan, Akdağ, Çekirge, Şahkolu ve Akçalı sahalarında yaşamlarını sürdüren yaban keçilerinin envanterini çıkardı. 2016-2017 yılına 3 bin 92 olan yaban keçisi sayısının 2017-2018 yılında 3 bin 200\'e yükseldiği belirtilendi. Kar yağışı ile beraber sarp ve dağlık alanlarda aç kalan yabani dağ keçileri ekipler tarafından bırakılan yemleri yemek için geldiğinde görüntülendi.

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