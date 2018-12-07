Yabancıya vatandaşlıkta artık satış vaadi de geçerli

Sinem ERYILMAZ / İSTANBUL,(DHA) – Gayrimenkul satışlarına destek olacak karar Resmi Gazete’de yayınlandı.Buna göre Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişikliğe göre 250 bin dolarlık taşınmazın peşin olarak satışının vaat edilmesi de yabancıların vatandaşlık kazanımı için yeterli olacak. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, gelecek yıl da yabancılara konut satışlarında artışın devam edeceğini söyledi.

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan yönetmeliğe göre 250 bin dolar veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin 3 yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edilmesi de vatandaşlık kazanımı için yeterli olacak.

Yabancılara konut satışında tarihi zirveler görülmeye devam ederken, bu yılın 10 ayında ilk defa 30 binin üzerinde konut satışı yapıldı. Gelecek yıl da yabancılara konut satışlarının artarak devem edeceğini sektörün önde gelen temsilcileri söyledi.

“YABANCILARA KONUT SATIŞLARI GELECEK YIL DA ARTARAK DEVAM EDECEK”

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, Demirören Haber Ajansı’na(DHA) konuştu. 2019 yılında da yabancılara konut satışlarının artacağını dile getiren GYODER Başkanı Yetgin, gelecek yıl için hedefin 50 ila 60 bin rakamlarını aşmak olduğunu söyledi. 2019 yılında daha planlı, arz-talep dengesine göre konut projelerinin yapılacağını ifade eden Yetgin, gayrimenkul sektörünün öneminin ve dinamiklerinin kaybolmayacağı bir yıl öngördüklerine dikkat çekti.Sektörün zaman zaman bazı faktörler nedeniyle iniş ve çıkışlar yaşadığını ancak Türkiye ekonomisinin gayrimenkul sektörü ayağına bakıldığında temellerinin son derece sağlam olduğunu kaydetti.

“KREDİ FAİZ ORANLARI BİRKAÇ YILA DÜŞECEK”

Gayrimenkul sektörünün dinamik bir yapısı olduğunu söyleyen GYODER Başkanı, “Nüfus artış oranı, kentsel dönüşüm, göçler ve yenileme sebebiyle talebin çok kuvvetli olduğunu görmekteyiz. Talebin aktif hale gelmesi için de bazı faktörler var. Bunlardan birisi konut kredi faiz oranlarının yüzde 1’in altında olması. Bu, şu sıralar çok mümkün değil ama kademeli olarak önümüzdeki birkaç yıl içerisinde düşmesini bekliyoruz” dedi.

SATIŞ TRENDİNDE ARTIŞ VAR

Diğer yandan ihtiyaçlar doğrultusunda birinci ve ikinci el konutta satışların son 4-5 yıl içerisinde yaşanan tüm sıkıntılara rağmen artış trendinde olduğunu anlatan Yetgin, “2016 yılı 2015\'ten daha iyiydi. 2017 de 2018’den… 2017 ve 2018 yılları aşağı yukarı aynı rakamlardaydı. Önümüzdeki yıl da büyük ölçüde bu şekilde devam edeceğini söyleyebiliriz” şeklinde konuştu. Öte yandan GYODER Başkanı Yetgin, 2019 yılında daha planlı, arz-talep dengesine göre projelerin yapılacağını, gayrimenkul sektörünün öneminin ve dinamiklerinin kaybolmayacağı bir yıl öngördüklerini sözlerine ekledi

TÜRKİYE’DEKİ GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNE ÇOK CİDDİ FON GİRİŞLERİ OLACAK

Intus Capital Yönetici Ortağı Bülent Kozlu ise, \"Türkiye’nin uzun dönemli potansiyelinin yüksek olduğu çok açık. Global yatırımcıların da Türkiye’nin bu potansiyelinin farkında olduğunu birebir görüşmelerimizde çok yakından gördük. Körfez Bölgesi başta olmak üzere, dünyanın farklı coğrafyalarından çok sayıda fon Türkiye’de olası yatırım fırsatlarını yakından inceliyor. Özellikle gayrimenkul sektörüne yakın gelecekte çok ciddi fon girişleri göreceğimize inanıyorum\" dedi.