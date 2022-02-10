"Yabancıya konut satışı alt ve orta segmentteki fiyatları etkilemez"

Gayrimenkul Yurt Dışı Satış Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, yabancıya konut satışı ile ilgili açıklama yaptı.

Yabancıya gayrimenkul satışının, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43,5 artışla 58 bin 576’ya ulaşarak rekor kırdığını belirten Akbal, "Yabancıya konut satışının 2021’de 58 bin adet ile rekor kırması sektörde beklentileri yükseltirken, iç piyasada kiralık ve satılık konut fiyatlarında yaşanan artış trendi kamuoyunda kimi zaman yabancıya satıştaki bu yükselişe bağlanıyor. Bu tür eleştirilerin sektörün dinamiklerinin yeterince bilinmemesinden kaynaklanıyor" dedi.

"Alt ve orta segmentteki konut fiyatını etkilemez"

Haber Türk'te yer alan habere göre "Yabancıya gayrimenkul satışları, konut fiyatlarını artırıyor, vatandaşımız gayrimenkul alamıyor” şeklindeki iddialara şöyle cevap verdi:

"AGS Global ile birlikte yayınladığımız yabancıya konut satış endeksi GİGDEKS verilerine göre, 2021’in son çeyreğinde yabancıların Türkiye’de satın aldıkları bir gayrimenkulün ortalama fiyatı 187 bin dolar, karşılığı ise 2,5 milyon TL. Türkiye’de herhangi bir gayrimenkulün el değiştirme fiyatına baktığımızda ortalamada 500 bin lirayı aşmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bir gayrimenkulün 500 bin liralık el değiştirme döngüsünü biz ortalama 2.5 milyon TL’lik yabancıya gayrimenkul satışıyla aradaki 5 katlık farktan dolayı kıyaslayamayız. Bu nedenle yabancıların satın aldığı gayrimenkuller, ancak markalı konutlarda üst segment konutların fiyatlarını yükseltebilir, yani ‘Düşük ve orta gelirli vatandaşımız yabancıya satıştan dolayı konut alamıyor’ diyemeyiz"

"Konut arzının çoğalmadığı ortamda fiyat artışı kaçınılmaz"

Emtia ve arsa fiyatlarında süregelen artışı hatırlatan Akbal, TÜİK tarafından bu ay açıklanan İnşaat Maliyet Endeksi verilerine göre inşaat maliyet endeksinin 2021 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,87 arttığını, konut fiyatlarının yükselmesinin malzeme ve maliyet artışlarının bu denli yüksek seyrettiği, konut arzının çoğalmadığı bir ortamda kaçınılmaz olduğunu kaydetti.