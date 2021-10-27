"Yabancıya gayrimenkul satışında değerleme yöntemindeki değişiklik, konut sektörüne 1.8 milyar TL kaybettirdi"

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, yabancılara gayrimenkul satışı işlemlerinde değerleme yöntemine ilişkin gidilen düzenlemenin satışları olumsuz etkilediğini belirterek, 15 günlük süreçte sektörün kaybının 1,8 milyar TL’yi bulduğunu söyledi.

20 Eylül’de uygulamaya giren düzenleme ile yabancılara gayrimenkul satışında hileli fiyatlandırmaları engellemek için inşaat ve gayrimenkul firmalarının istedikleri değerleme şirketi ile çalışması uygulamasına son verilmiş ve değerlemeyi yapacak uzmanlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden otomatik olarak atanmaya başlamıştı.

Sözcü'nün aktardığına göre Konuya ilişkin açıklamada bulunan Akbal, değerleme yöntemindeki değişiklik nedeniyle GİGDER üyelerinin sadece 15 günde 478 milyon TL kaybı olduğunu, firma başına kaybın ise 18 milyon TL'ye ulaştığını belirtti.

"Tüm sektöre yansıması 1.8 milyar TL'yi buluyor"

Akbal, “Bugün Türkiye'de uluslararası yatırımcılara satılan her 100 gayrimenkulden yaklaşık 25'ini GİGDER'in gerçekleştirdiğini göz önüne aldığımızda, 478 milyon TL'lik bu kaybın tüm sektöre yansımasının tümevarımla 1,8 milyar TL'yi rahatlıkla bulabileceği somut bir veri üzerinden görülüyor” dedi.

Çözüm noktasında acil bir hamle yapılmazsa, önümüzdeki 2-3 ay içinde satışların hızla düşeceğine dikkat çeken Akbal, bu durumda yıl sonundaki 50 bin adetlik satış hedefinin tutmasının çok zor olduğunu, gelecek yılki 30 bin hedefini de yakalamakta zorlanacaklarını söyledi.

Akbal, uygulamanın çıkış nedeni olan “hileli rapor düzenlenmesinin engellenmesi” adına GİGDER olarak alternatif yeni çözümler ge